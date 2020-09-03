Diyarbakır'dan bir mutlu haber daha! Evlat nöbetindeki bir aile daha evladına kavuştu
Kaynak: Star
Terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'daki şubesi HDP önündeki bekleyişini sürdüren ailelerden biri daha evladına kavuştu.
Evlat nöbetindeki ailelerden biri daha çocuğuna kavuştu. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelerin eylemleri birinci yılını doldurdu. Evlat nöbetinin birinci yılında terör örgütü PKK’dan kaçarak Şırnak’ta güvenlik kuvvetlerine teslim olan 5 teröristten 1 kişinin nöbet tutan ailelerden birinin çocuğu olduğu belirtildi. Böylelikle evlat nöbetinde olan ailelerden 16’sı çocuklarına kavuşmuş oldu.
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