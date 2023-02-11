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11 Şubat 2023 Cumartesi 09:15:00 - Güncelleme:11 Şubat 2023 Cumartesi 09:15:00

Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 122 saat sonra bir kadın kurtarıldı

Kaynak: AA

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 122 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.

Depremde yıkılan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam etti.

Çalışmalarda enkaz altından 122 saat sonra 55 yaşındaki Maşallah Çiçek kurtarıldı.

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Çiçek, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Etiketler : diyarbakrı enkaz yaralı

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