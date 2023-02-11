Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 29 kişi hakkında yakalama, gözaltı kararı verildi.

Soruşturma sürüyor.