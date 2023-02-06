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06 Şubat 2023 Pazartesi 11:45:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 11:45:00

Diyarbakır'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor

Kaynak: AA

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da Valilik koordinasyonunda kriz merkezi oluşturuldu. Diyarbakır'da ilk belirlemelere göre, yıkılan 6 binada arama kurtarma çalışmasının yürütülmesi amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ve diğer yetkililer arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda incelemelerde bulundu.

Merkez Yenişehir ilçesi Ofis Semti Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 2. Sokak'ta yıkılan binada, ekiplerin arama kurtarma çalışması devam ediyor. Binadan şimdiye 7 kişi çıkarıldı, enkazdan çıkarılanlar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Yıkılan binanın üst katında enkazda kalan bazı vatandaşlar vinç yardımıyla kurtarıldı. Arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, enkaz altında kalan vatandaşların sesini duyabilmek amacıyla çevredekilere sessiz olması için uyarıda bulunuyor.

Depremde yıkılan merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi'nde altı iş merkezi olan bina ile merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'ndaki bir apartmanda ve Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi'ndeki bir binada arama kurtarma çalışması devam ediyor. Enkazdan çıkarılanlar, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yakınları enkaz altında olan vatandaşlara, AFAD ekiplerince battaniye dağıtıldı. Yıkılan binaların çevresinde çok sayıda kişi de enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.

Etiketler : diyarbakır deprem arama kurtarma enkaz

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