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09 Şubat 2023 Perşembe 20:26:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 20:26:00

Diyarbakır'da tarihi camiler depremzedeleri misafir ediyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da bazı vatandaşlar merkez Sur ilçesindeki ata yadigarı camilerde konaklıyor.

Diyarbakır'da yıkılan binalarda enkaz altında kalanların kurtarılması için AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Kentte Valilik ve Büyükşehir Belediyesince de vatandaşların güvenli bir ortamda konaklaması için merkez Bağlar, Kayapınar ve Yenişehir ilçelerindeki 10 okulun kapalı spor salonunda "geçici barınma alanları" oluşturuldu.

Ayrıca kentteki Selahattin Eyyubi Kent Meydanı'na çadırlar kuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sunduğu destekle depremden etkilenen Diyarbakır ve Elazığ'daki bazı vatandaşlar da TCDD Taşımacılık AŞ'nin vagonlarında misafir ediliyor.

Valilikçe ayrıca bazı oteller ile okullar, camiler, yurt binaları, öğretmenevi, spor ve konferans salonları vatandaşların barınması için tahsis edildi.

Kentte bazı vatandaşlar ise Sur'da aralarında Ulu Cami ve Kurşunlu Camisi'nin de bulunduğu tarihi camilerde misafir ediliyor. Öte yandan Sur'daki Surp Giragos Kilisesi de depremzedelere kapısını açtı.

Depremzedelere AFAD, Türk Kızılay, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri de ulaştırılıyor.

"BURASI SICAK, GÜVENLİ"

Tarihi camilerde konaklayan vatandaşlardan Emrah Malay, AA muhabirine, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,7 ve Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki depreme evlerinde yakalandıklarını belirterek, büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Çocuklarıyla depremin ardından evden çıktıklarını anlatan Malay, "Çocuklar korktuğu için Ulu Cami'ye geldik. Allah hepimizin yardımcısı olsun." dedi.

Ruden Oruç eşi ve 3 çocuğuyla camide kaldıklarını belirterek, camiye sığındıklarını ifade etti.

Oruç, "Depremden çocuklar çok etkilendi. Buraya sığındık. Burası sıcak, çocuklarımız için daha güvenli. Kendimizi güvende hissediyor, korkmuyoruz. Burada ikramlar yapılıyor. İnsanlardan dua bekliyoruz." diye konuştu.

Bülent Akman (58) depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Böyle günlerde birlik içinde olmanın önemini belirten Akman, "Deprem olduğu sırada uyanıktım. Anlatılacak gibi değil. Sanki hiç bitmeyecek gibiydi. Kendimizi zor dışarı attık. Dışarıda hava şartları belli. Tarihi camiye geldik. Burası güvenli, sıcak. Çorba, yemek geliyor. Vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor. Battaniye dağıtanlar oldu. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

80 yaşındaki Ali Karaşin, daha önce de deprem yaşadığını anlatarak, bu yaşadığı sarsıntının çok şiddetli olduğunu belirtti.

Karaşin, "Allah'a şükür camiye geldik. Cami güzel. Burada namaz kılıyorum, Kur'an okuyorum." dedi.

Etiketler : deprem diyarbakır kahramanmaraş

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