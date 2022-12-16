Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı... Bakan Soylu: 1 saat geçmeden aracı bırakan ve bombayı koyan yakalandı
Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. Bakan Soylu, "1 saat geçmeden aracı bırakan ve bombayı koyan yakalandı" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgede açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, (Polis aracına bombalı saldırı) "Hem arabayı bırakan hem de bombayı yerleştiren hemen yakalandı. Sorgulanan kişi aracı buraya getirdiğini ve bombayı bıraktığını kabul etti." ifadelerini kullandı.
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