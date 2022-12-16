İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgede açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, (Polis aracına bombalı saldırı) "Hem arabayı bırakan hem de bombayı yerleştiren hemen yakalandı. Sorgulanan kişi aracı buraya getirdiğini ve bombayı bıraktığını kabul etti." ifadelerini kullandı.