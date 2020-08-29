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29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:53:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:53:00

Diyarbakır'da koronavirüs kararı: Düğünlerde 2 polis olacak

Kaynak: DHA

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Koronavirüsün etkisini artırdığı Diyarbakır'da salgına ilişkin alınan yeni kararla düğünlerde 2 polis memurunun olacağı katılımcıların kurallara uyup uymadığını kontrol edecek

Koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin özellikle düğünlerde ihmal edilmesinin ardından Diyarbakır'da dikkat çeken bir karar alındı. Vaka sayılarının hızla arttığı kentte Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla artık her bir düğünde iki polis ya da jandarma da salon ya da alanda bulunacak ve katılımcıların kurallara uyup uymadığını kontrol edecek.

Kentte son günlerde koronavirüs vaka sayısında artış yaşanması üzerine Vali Münir Karaloğlu başkanlığında, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve 17 ilçe kaymakamı ile 17 ilçe sağlık müdürünün katılımıyla toplantı düzenlendi.

Koronavirüs yayılımını engellemeye yönelik alınabilecek önlemlerin ele alındığı toplantıda Vali Karaloğlu, denetimlerin sıklaştırılması için talimat verdi.

Koronavirüsle mücadelede filyasyon ve izolasyon ekiplerinin önemine vurgu yapan Vali Karaloğlu, hem pozitif vakalar hem de bu vakalarla temaslıların takibinin kaymakamların öncelik konusu olduğunu söyledi.

Çalışmaların günlük olarak raporlanmasını istedi.

DÜĞÜNLERE İKİ POLİS YA DA JANDARMA

Vali Karaloğlu, bundan sonraki süreçte ise düğünlerde 2 polis ya da jandarmanın görevlendirileceğini bildirdi. Taziyeler için de vatandaşları bilgilendirecek imamların da görev alacağı ekipler, kurulabileceğini belirtti.

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