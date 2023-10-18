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18 Ekim 2023 Çarşamba 22:02:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 22:02:00

Diyarbakır'da İsrail protestosu

Kaynak: AA

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Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi

Diyarbakır'da toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto etti.
Etiketler : diyarbakır israil filistin gazze
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