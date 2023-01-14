Diyarbakır'da Eren Abluka Sonbahar-Kış-21 operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır'da 840 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu” başlatıldı. Operasyonun ilk gününde Lice kırsalında tespit edilen 5 sığınakta 1 adet EYP düzeneği, 145 kilogram toz esrar ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır ilinde "Eren Abluka Sonbahar- Kış-21 (Diyarbakır-Lice-Akçabudak) Şehit J.Uzm.Çvş. Mehmet ÇELİK" operasyonu başlatıldı.
Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 840 personel 56 operasyonel tim görev alıyor.
Operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Diyabakır-Lice ilçesi Akçabudak mahallesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde (5) adet sığınak tespit edildi. Sığınaklar içerisinde;
- (1) adet EYP düzeneği,
- (1) adet 4'lü pil bloğu,
- (3) adet tüp,
- (145) kg. toz esrar,
- (45) kalem yaşamsal malzeme ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler imha edilerek barınaklar kullanılamaz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor." denildi.
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