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12 Eylül 2021 Pazar 10:17:00 - Güncelleme:12 Eylül 2021 Pazar 10:17:00

Diyarbakır'da Eren-2 operasyonları kapsamında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren-2 operasyonları kapsamında Lice kırsalında Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince J-SİHA desteğiyle operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 2 PKK'lının silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Etiketler : içişleri bakanlığı pkk terörist
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