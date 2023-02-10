Enkazdan 101 saat sonra anne ve oğlu kurtarıldı

Diyarbakır'da depremde yıkılan binanın enkazından 101 saat sonra anne ve oğlu kurtarıldı
Kaynak: AA
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden etkilenen Diyarbakır'da, yıkılan binanın enkazından 101 saat sonra anne ve oğlu yaralı çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalardan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ekipler, enkazda bulunan 32 yaşındaki Sebahat Varlı ile 10 yaşındaki oğlu Serhat'a ulaştı. İlk müdahaleleri enkazda yapılan Sebahat ve Serhat Varlı, çalışmalar sonucu 101'inci saatte kurtarıldı.
Yaralı çıkarılan anne ve oğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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