Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 15.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Hani ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 16,81 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 10, 2023
Büyüklük:4.2 (Ml)
Yer:Hani (Diyarbakır)
Tarih:2023-08-10
Saat:15:25:52 TSİ
Enlem:38.539 N
Boylam:40.376 E
Derinlik:16.81 km
Detay:https://t.co/3zpGclkpXE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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