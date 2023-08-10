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10 Ağustos 2023 Perşembe 15:38:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 15:38:00

Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 15.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Hani ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 16,81 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Etiketler : diyarbakır hani deprem
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