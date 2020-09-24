Diyarbakır'daki terör saldırısında 2 sanığın cezası belli oldu

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24 Eylül 2020 Perşembe 16:46:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 17:28:00

Diyarbakır'da 4 yıl önce 1'i polis 6 kişinin şehit düştüğü terör saldırısıyla ilgili karar açıklandı

Kaynak: AA

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Diyarbakır'da 4 yıl önce 1'i polis 6 kişinin şehit düştüğü terör saldırısına ilişkin 2 sanığa birer kez müebbet, 515 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar Mustafa A. ve Nurettin C, saldırıda eşini kaybeden polis memuru C.B. ile sanıkların avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek, sanıkların cezalandırılması ve iki sanığın da tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Tutuklu sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Polis memuru C.B. de şikayetçi olduğunu ve sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme kararında, tutuklu yargılanan Mustafa A. ve Nurettin C. hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme, iki sanığa ayrıca polis memuru Mehmet Şenol Çiftçi'yi "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak bombalamak suretiyle kasten öldürmek" suçundan 15 yıl, 5 kişiyi "tasarlayarak bombalamak suretiyle kasten öldürmek" suçundan 66 yıl 8 ay, 6 polis memuruna yönelik "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 67 yıl 6 ay, 36 kişiye yönelik olarak "tasarlayarak bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 360 yıl ve "kamu malına zarar vermek" suçuna "yardım eden" sıfatıyla 6 yıl 6 ay olmak üzere toplam 515 yıl 8'er ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, tutuksuz yargılanan Harun D. ve İzzet Ö'nün ise atılı suçların sabit olmadığını gerekçe göstererek beraatlerine hükmetti.

- OLAY

Çınar İlçe Emniyet Amirliği ile lojmanına 13 Ocak 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, saldırıda polis memuru 29 yaşındaki Mehmet Şenol Çiftçi, 4 yaşındaki kızı Mevlüde İrem Çiftçi, Lokman Açıkgöz (35), oğlu Murat Alper Açıkgöz (11), kızı Ecrin Açıkgöz (2) ve polis eşi Esra Köse Başaran şehit olmuş, 48 kişi de yaralanmıştı.

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