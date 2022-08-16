Diyarbakır ve Mersin'de akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk operasyon Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonuna yönelik gerçekleştirildi. Operasyonda istasyondaki bir gizli tank ele geçirildi. Ayrıca akaryakıt istasyonunda pompa, yazarkasa ve otomasyon sistemleri devre dışı bırakılarak, kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek de ortaya çıkarıldı. Bu düzenekle istenildiğinde kayıt dışı akaryakıtın, istenildiğinde ise yasal akaryakıtın verilerek ekiplerin denetimi esnasında istasyonun yasal çalışıyor izleniminin oluşturulduğu belirlendi.

İstasyonda kayıt dışı akaryakıtın konulduğu gizli tank ve bu tankla bağlantılı satış tabancaları mühürlenerek, istasyona yönelik yasal işlem başlatıldı.

İkinci operasyon Mersin'de gerçekleştirildi. Kayıt dışı akaryakıt satışına karşı özel ekiplerce yürütülen saha araştırmaları sırasında kentte bir bayiye ait tanker araçları kullanılarak tır-kamyon türü araçlara belgesiz, kayıt dışı akaryakıt satışı yapıldığı tespit edildi. Olayla ilgili idari işlem başlatıldı.

Kaçak akaryakıt satışını önlemek amacıyla Ticaret Bakanlığı akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele özel ekibinin kayıt dışı ve kaçak akaryakıt satışının önlenmesine yönelik denetimleri etkin şekilde sürdürülüyor. Bu çalışmalarla akaryakıt sektöründe usulsüzlük yaparak haksız kazanç sağlayan ve rekabet ortamını bozan firmaların engellenerek yasal faaliyet yürüten akaryakıt bayilerinin korunması amaçlanıyor.