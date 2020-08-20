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20 Ağustos 2020 Perşembe 16:13:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 17:08:00

Diyarbakır sebze-meyve halinde yangın çıktı

Kaynak: İHA

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Diyarbakır'da Sebze ve Meyve Hali'ndeki bir komisyoncu dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gökyüzünü dumanla kaplayan yangın ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın itfaiye ekiplerince bir saatte kontrol altına alınabildi.

Yangın, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde bulunan Yeni Sebze ve Meyve Halinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, halde bulunan bir sebze ve meyve komisyoncu dükkanın da sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı plastik kasalar bir anda alev aldı.

Yangın kısa sürede 3 fark dükkana ait plastik kasalara sıçraması ile bir anda alev topuna döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına anında müdahalede bulundu.

Çevrede toplanan vatandaşalar sosyal mesafe ve maskesiz yangına müdahale eden itfaiye ekiplerini izlerken bazı vatandaşlarda ekiplere yardım ederek kasaları yangının çıktığı dükkanlardan çıkarmaya çalıştı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken, bölgeye gelen polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmak için inceleme başlattı.

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