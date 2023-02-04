04 Şubat 2023 Cumartesi 14:20:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 14:20:00
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu ulaşıma kapandı
Kaynak: AA
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Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağış nedeniyle ulaşıma kapandı.
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağış nedeniyle ulaşıma kapandı.
Ayrıntılar gelecek...
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