30 Eylül 2020 Çarşamba 11:38:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 11:38:00
Diyarbakır merkezli 3 ilde terör operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır merkezli 3 ilde terör operasyonu başlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP'li eski milletvekili ve belediye meclis üyelerinin de olduğu 14 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP'li eski milletvekili ve belediye meclis üyelerinin de olduğu 14 kişi gözaltına alındı. 3 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor
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