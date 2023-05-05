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05 Mayıs 2023 Cuma 10:40:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 10:40:00

Diyarbakır merkezli 23 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 74 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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Diyarbakır merkezli 23 ilde terör örgütü DEAŞ'e yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) iş birliğiyle terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'de "Ahlak ve Sünnet Dergisi" adı altında yeni bir yapılanma içerisinde olduğu, bu yapılanmanın örgütün sözde Şam vilayetine bağlı olarak Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Mali, Sudan, Cezayir ve Libya'da faaliyet gösterdiği belirlendi.

Bu yapılanmadakilerin, Türkiye genelinde taban kazanma faaliyetleri kapsamında tebliğ-davet çalışmaları yaptıkları, yapılan propaganda çalışmaları sonrasında "Cihad Grubu" oluşturdukları, silahlı ve askeri eğitimlerini Gürcistan'da aldıkları, silahlı eğitim alan örgüt üyelerinin çatışma bölgelerine gönderilerek faaliyette bulundukları, Suriye ve Gürcistan'da bulunan örgüt mensuplarına aktarılmak üzere finans desteği sağladıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 92 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı ve Diyarbakır merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 74 şüpheli yakalandı, çok sayıda uzun namlulu av tüfeği, tabanca, fişek ve örgüte ait çok sayıda yayın organı ve örgütsel içerikli belgeler ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ahlak ve Sünnet Kitapevi ve dergisinin Diyarbakır, Yalova, Muş ve Adana illerinde bulanan temsilciliklerinde aramalar sürüyor.

Etiketler : diyarbakır operasyon terör örgütü deaş
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