Diyarbakır merkezli 10 ilde PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 11 Nisan'da Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Kocaeli, Şırnak, Batman, Mardin, Muş, Ağrı ve Şanlıurfa'da "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" suçunu işledikleri tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 16 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı.