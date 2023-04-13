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13 Nisan 2023 Perşembe 10:58:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 10:58:00

Diyarbakır merkezli 10 ilde PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı

Kaynak: AA

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Diyarbakır merkezli 10 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 11 Nisan'da Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Kocaeli, Şırnak, Batman, Mardin, Muş, Ağrı ve Şanlıurfa'da "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" suçunu işledikleri tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 16 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Etiketler : diyarbakır pkk kck operasyon gözaltı

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