Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Tem ve İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen operasyonda Diyarbakır İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube sekreteri F.B.'nin örgütle teması tespit edildiği ve bu sabah 06.30 itibarıyla eş zamanlı olarak şüpheli F.B.'nin ikametinde ve iş yeri olan Diyarbakır İnsan Hakları Derneği'nde arama yapılıyor.