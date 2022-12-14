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14 Aralık 2022 Çarşamba 15:45:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 15:45:00

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

Kaynak: AA

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Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine iki aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1199'uncu gününde sürüyor.

Şırnak'ta 2015'te 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu İsmail için gelen baba Yusuf Avil ile 2014'te 16 yaşındayken dağa kaçırılan evladı Kadir için gelen baba Nizar Atay da oturma eylemine dahil oldu.

Baba Yusuf Avil, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğunun kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

Oğlunun terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını ifade eden Avil, o günden bu yana evladından haber alamadığını belirtti.

Avil, "Oğlum senin için buraya geldim, evine dön. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim." dedi.

Etiketler : diyarbakır anneleri hdp oturma eylemi pkk
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