VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çanakkale'de toplu açılış töreninde konuşuyor
Turkcell Platinum Offroad Challenge, İstanbul'un kalbinde offroad heyecanı yaşattı
Camilerde normal saf düzeninde namaz kılınmaya başlandı
2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Oturma eylemine iki aile daha katıldı
Mutfakta liseli abiler var
Şambali tezgahı 'mühendis kıza' emanet
Jel mum satarak oğlunu tedavi ettiriyor
Duymaması başarıya engel değil
Nilüfer stüdyoya girdi! Albüme son 1,2 …
"Türkiye yeni bir sıçrama dönemini daha gerçekleştiriyor"
Türk savunma sanayisi iddiasını ortaya koydu
"Yerli üreticilerimize güvendikçe sonuç aldığımızı göreceğiz"
'Türkiye-Ukrayna Savunma Sanayii İş Birliği' paneli yapıldı
"Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini Batı yarattı"
AVM'de köşe kapmaca
Setlere döndü
Tek başına alışverişte
Başak Cengiz'in ailesine başsağlığı diledi
Kırmızı bültenle aranan terörist Suriye sınırında yakalandı
Vinçte asılı kaldı
Agresif tavırlarıyla dikkat çekti
TOGG'u ziyaret ettiler
Romantik kareleri beğeni topladı
13 Kasım 2021 Cumartesi 15:42:00 - Güncelleme:13 Kasım 2021 Cumartesi 15:42:00

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine iki aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 803'üncü gününde sürüyor.

Çalışmaya gittiği Kırklareli'nden 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğulları Erhan için Hatay'dan gelen Ekrem-Aysel Artık çifti ve Kars'tan kandırılarak dağa götürülen lise son sınıf öğrencisi evlatları O.G. için gelen baba H.G. ile anne S.G. de oturma eylemine dahil oldu.

Aysel Artık, aileleri televizyondan gördüğünü ve kendisinin de oğlu için oturma eylemine katıldığını söyledi.

"HDP'yi sorumlu tutuyoruz, onlar oğlumu kandırmıştır." diyen Artık evladını istediğini belirtti.

Birçok çocuğun teslim olduğunu ve kendilerinin de oğullarına kavuşmayı dilediğini ifade eden Artık, "Oğlumun gelmesini istiyorum. Dört gözle yolunu gözlüyorum, her haliyle kabulüm, yeter ki oğlum evine dönsün. Oğlum sensiz olmuyoruz, evine dön. Nerede olursan ol, devlete teslim ol. Devletimiz büyüktür." dedi.

Ekrem Artık da eyleme katılan bazı ailelerin çocuklarına kavuştuğunu ve kendisinin de aynı hayalle eyleme katıldığını aktardı.

Artık, "Çocuğuma kavuşmadan da buradan gitmeye niyetim yok. Biz de nice aileler gibi mücadelemizi vereceğiz. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Çocuğumu da almadan buradan gitmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Artık, "Oğlum bunlara kanmayın, güvenlik güçlerine teslim ol. Evine dön. Annen, baban senin arkanda, seni burada bekliyoruz." diye konuştu.

Etiketler : diyarbakır anneleri oturma eylemi hdp evlat nöbeti
Dünya var oldukça izindeyiz

Dünya var oldukça izindeyiz
‘Kuruluş Osman'a Alman oyuncu

‘Kuruluş Osman'a Alman oyuncu
Pedro kızını yine göremedi

Pedro kızını yine göremedi
Sahnede devleşiyorum

Sahnede devleşiyorum
uçakta milyonluk pişti

uçakta milyonluk pişti
Afişi seyirci seçti

Afişi seyirci seçti
Tatil telaşı

Tatil telaşı
Kadın cinayetlerine dikkat çekecek

Kadın cinayetlerine dikkat çekecek
Dava sonuçlandı çekimler başlıyor Neşet Ertaş'ın hayatı film olacak

Dava sonuçlandı çekimler başlıyor Neşet Ertaş'ın hayatı film olacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER