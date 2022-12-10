Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1195'inci gününde sürüyor.

Erzurum'dan 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Suat Sarıtaş için gelen anne Ayten ile ağabey Sedat Sarıtaş da oturma eylemine katıldı.

Anne Sarıtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 yıldır kaçırılan oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğlu için eyleme dahil olduğunu belirten Sarıtaş, "Evladımı kandırdılar, kaçırdılar. Oğlum gel, hiç kimseden korkma. Senin arkanda, annen, babam, 5 kardeşin, çok şükür kocaman devlet var. Seni kandırıp götürdüler." dedi.

Ağabey Sarıtaş da kardeşinin kaçırıldığı dönemde HDP'li belediye tarafından "şenlik" adı altında etkinlik yapıldığını aktararak, "Milletin çocuklarını kandırıp götürüyorlar. Ondan sonra 'Biz yapmadık, şu yaptı, bu yaptı, HDP götürmedi, belediye yapmadı.' diyorlar. Peki bunları kim götürdü?" ifadelerini kullandı.

Sarıtaş, kardeşinin geri dönmesini, devlete sığınmasını istediklerini aktardı.