Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1194'üncü gününde sürdü.

Erzurum'dan 7 yıl önce 20 yaşında kandırılarak dağa götürülen kızı Hilal için gelen anne İdare Sönmez de oturma eylemine dahil oldu.

Anne Sönmez, gazetecilere, evladının İstanbul'da üniversite okurken HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü anlatarak, kızından haber alamadığını belirtti.

Sönmez, "HDP götürdü. Kızımı arıyorum. HDP kızımı getirsin. Nasıl götürmüşlerse öyle de getirsinler. Kızım gel. Korkma Hilal, gel. Herkes seni bekliyor." dedi.