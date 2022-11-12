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12 Kasım 2022 Cumartesi 16:09:00 - Güncelleme:12 Kasım 2022 Cumartesi 16:09:00

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Kaynak: AA

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Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha dahil oldu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1167'nci gününde sürdü.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıftayken 2013'te 22 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğulları İzzet Akhan için Gaziantep'ten gelen anne Gülizar, baba Rüstem Akhan da oturma eylemine katıldı.

Anne Akhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlundan ortadan kaybolduğu günden bu yana haber alamadığını söyledi.

Evladının çok başarılı bir öğrenci olduğunu belirten Akhan, "Oğlumu kandırıp götürdüler. Kötüler kandırıp götürdü, yoldan çıkardılar. Evladımı önce Allah'tan sonra da kim elinin altında tutuyorsa onlardan istiyoruz. Bizi bitirdiler, göndersinler çocuklarımızı. Evladımıza hasret kaldık. Gel İzzet, yeter artık. Oğlumu evimde istiyorum" dedi.

Akhan, evladına teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Rüstem Akhan da evladının çok başarılı olduğunu aktararak, "Oğlumu HDP götürdü. Buraya oğlum için geldik. Buradan gitmeyeceğim. Kaç gün sürerse sürsün burada kalacağım. İster 1 ister 6 ay olsun, burada oğlumu bekleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Etiketler : diyarbakır anneleri hdp oturma eylemi
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