Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1222'nci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan'a kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini söyledi.

Üçdağ, "Yaz, kış, çamur, soğuk demeden evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Anne ve babalar olarak hepimiz kararlıyız. Çocuğumu çok özledim. 8 yıldır az bir zaman değil. Çocuğumu çok özledim. Keşke onu dünya gözüyle onu görsem, doya doya öpsem, sarılsam... oğlum seni çok özledim. Gel bu hasretlik bitsin. " dedi.

Oğluna duyduğu özlemi anlatan Üçdağ, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın da evlatlarına kavuşmak istediklerini belirtti.

Evlatlarına kavuşana kadar nöbeti sürdüreceklerini dile getiren Aydın, "Evlat mücadelemiz burada kararlı bir şekilde devam ediyor. Tek bir evladımız terör örgütünde olduğu müddetçe sonuna kadar bu mücadelemize devam edeceğiz. Eğer evlatlarımız da bizi görüyor ve duyuyorsa gelin güvenlik güçlerimize teslim olun." diye konuştu.