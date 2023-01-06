VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan birlikte hidroelektrik santrali inşa edecek
ABD'deki siyasi kriz Orta Doğu'daki benzer durumları akıllara getirdi
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Fransa'da 2022 "ülke tarihinin en sıcak yılı" olarak kayıtlara geçti
ABD'de işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi
DEAŞ'ın infaz timinin yargılandığı davada karar çıktı
Küresel gıda fiyatları 2022'de rekor seviyeye ulaştı
Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticareti başlıyor
Almanya, Ukrayna'ya 40 adet Marder tipi zırhlı muharebe aracını mart sonuna kadar teslim etmek istiy...
Prens Harry, kitabında Kraliçe'nin ölümünü BBC'nin sayfasından öğrendiğini yazdı
Başkan Erdoğan'dan çiftçilere müjde
Dünyada Her Geçen Gün İnsani Yardım İhtiyacı Artıyor
Bakan Kirişci'den tahıl koridoru açıklaması
Komşudan, Türkiye'ye 100. yıl jesti
Afrika'yı tehdit eden terör sorunu 2023'te de listenin başında
Belçika'da Ryanair çalışanlarının grevi 100'den fazla uçuşu iptal ettirdi
İngiltere Başbakanı Sunak, greve giden tüm sendika liderlerini görüşmeye çağırdı
Rusya: Ukrayna ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor
Küresel sıcaklık artışı aynı şekilde sürerse 2100 yılında karadaki buzul kütlesinin yüzde 32'si kayb...
Van'da istihdama katkı sağlayacak tekstil fabrikalarında üretim heyecanı yaşanıyor
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta yüzde 9,2 oldu
2022'de Türkiye'nin arabulucu rolü
Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde 40 yılda toplanan örnekler sergilenecek
Kastamonu Şapka Müzesi 1192 şapkaya ev sahipliği yapıyor
06 Ocak 2023 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:06 Ocak 2023 Cuma 17:30:00

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1222'nci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan'a kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini söyledi.

Üçdağ, "Yaz, kış, çamur, soğuk demeden evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Anne ve babalar olarak hepimiz kararlıyız. Çocuğumu çok özledim. 8 yıldır az bir zaman değil. Çocuğumu çok özledim. Keşke onu dünya gözüyle onu görsem, doya doya öpsem, sarılsam... oğlum seni çok özledim. Gel bu hasretlik bitsin. " dedi.

Oğluna duyduğu özlemi anlatan Üçdağ, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın da evlatlarına kavuşmak istediklerini belirtti.

Evlatlarına kavuşana kadar nöbeti sürdüreceklerini dile getiren Aydın, "Evlat mücadelemiz burada kararlı bir şekilde devam ediyor. Tek bir evladımız terör örgütünde olduğu müddetçe sonuna kadar bu mücadelemize devam edeceğiz. Eğer evlatlarımız da bizi görüyor ve duyuyorsa gelin güvenlik güçlerimize teslim olun." diye konuştu.

Etiketler : diyarbakır anneleri evlat nöbeti oturma eylemi hdp
Kovid-19'a yakalanan eşe özel bakım

Kovid-19'a yakalanan eşe özel bakım
20 bin kişilik koro

20 bin kişilik koro
Minikler müzikali

Minikler müzikali
2 gün 2 gece açılış

2 gün 2 gece açılış
Defne Samyeli: Hayatımda müzik var

Defne Samyeli: Hayatımda müzik var
Yan yana gelmek istemediler

Yan yana gelmek istemediler
Sahnelere Bakü'de dönecek

Sahnelere Bakü'de dönecek
Dizi aşkı gerçek oldu

Dizi aşkı gerçek oldu
Yıkılmadım ayaktayım pozu

Yıkılmadım ayaktayım pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX