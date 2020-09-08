  • BIST
    1089.6
  • Dolar
    7,4905
  • Euro
    8,8325
  • Altın
    463,2370
İstanbul
22 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Amerikan Forbes dergisi yazdı: Trump son 1 yılda 600 milyon dolar servet kaybetti
ÖSYM açıkladı: EKPSS tarihi yeniden belirlenecek
Rus piyasaları kan kaybediyor
Türkiye ve İran'dan ortak bildiri
Reyhanlı faili teröristin üzerinden katil Esed'in rejimine ait silah çıktı
Mimar Sinan inşaa etmişti... Restore edilen Rüstem Paşa Kervansarayı, hizmet vermeye başladı
Aleksandar Kolarov, Inter'de
Elektrik üretiminde rekor kırmıştık... Bakan Albayrak'tan açıklama: Yükselişimizi sürdürüyoruz
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 27 milyonu aştı
ABD'de koronavirüs bilançosu artıyor! son 24 saatte 24 bin 249 vaka
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
Osmanlıspor'un ismi tekrar Ankaraspor oldu
Adnan Oktar ve kediciklerin gizli geçitten kaçtığı görüntüler ortaya çıktı
Ümraniyespor'da 14 kişi koronavirüse yakalandı
NATO'daki kritik Doğu Akdeniz toplantısı ertelendi
Kırklareli'li temizlik işçilerin tepkisi de böyle olur: Ayıp beya!
Yalnız yaşayan ve evinde ölü bulunan adamın cesedi vinç yardımıyla çıkartıldı
İsrail-BAE artık iki millet tek devlet! Gazze'ye savaş açılsa ilişkileri pekişecek
"Çok dövdükleri için bayılmayayım diye şekerli su verdiler"
MSB'den flaş açıklama: 4 terörist artık etkisiz
Erol Mütercimler'in skandal sözleri sonrası RTÜK harekete geçti!
Rusya'dan NATO'ya gözdağı! Rus ve Sırp ordusu Belarus'ta ortak askeri tatbikat yapacak
Katar'dan İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yardım!
Erdoğan'dan Türkiye-İran Zirvesi'nde koronavirüs açıklaması
08 Eylül 2020 Salı 17:03:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 17:03:00

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 372'nci gününe girdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 372'nci gününe girdi.

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan gelerek eyleme katılan İmmihan Nilifırka, evladının Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde okuduğunu, oğlunun muhabir olma hayalinin olduğunu söyledi.

"Oğlumun elinden kalemi alarak dağa kaçırdılar. Allah hakkımızı PKK'ya, HDP'ye bırakmasın. Çocuklarımızı onlar kaçırdı. Evlatlarımız üzerinde siyaset yapmasınlar. Evlatlarımızı versinler. Çocuklarımızı dağda ölüme mahkum etmişler. Dağda aç, susuz, perişan ettiler." diyen Nilifırka, sonuna kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

Dağa kaçırılan kızı Şeyma Ceylan için Bursa'dan gelerek eyleme katılan anne Türkan Mutlu da 7 yıldır kızının peşinde olduğunu, her yerde evladını aradığını söyledi.

Mutlu, "HDP bizi susturuyor. Milletvekillerine sesleniyorum, herkes elini vicdanına koysun, bizi görsün. Sabahlara kadar gözüme uyku girmiyor. Bir anne olarak oturma eylemimiz bir yıl değil 20 yıl da olsa sürecek. Sözün bittiği yerdeyiz. Yedi yıldır ağlıyorum, yeter artık." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER