Diyarbakır annelerinden Panay: 10 yıldır oğlumdan haber alamadım

Evladına hasret kaldığını ifade eden Panay, "HDP çocuğumu kandırdı, götürdü PKK'ya teslim etti. Oğlumu istiyorum. Buradan kalkmıyorum. Oğlumu, ciğerimi istiyorum. 10 yıldır oğlumdan haber alamadım. Oğlumu çok özledim." dedi.

Panay, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de evladının peşini hiç bırakmadığını belirtti.

Demir, "Evladım için buradayım. Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlum Fatih kaç gel, devlete teslim ol." diye konuştu.

Terör örgütünden kaçan 35 evladın ailesine kavuştuğunu anımsatan Demir, bu sevinci, evlatlarına kavuşarak yaşamak istediklerini ifade etti.