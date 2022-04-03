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03 Nisan 2022 Pazar 15:27:00 - Güncelleme:03 Nisan 2022 Pazar 15:27:00

Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı

Kaynak: AA

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Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına güvenlik güçlerine teslim olma çağrısında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 944'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Necibe Çifçi, eylemi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Çifçi, bir evladının terör örgütü PKK tarafından katledildiğini, bir çocuğunun da dağa kaçırıldığını ifade ederek, "Bu acıları HDP ve PKK bize çektiriyor. İki çocuğumu soframdan eksilttiler. Bir çocuğum mezarda, bir çocuğum da dağda. Oğlum gel, güvenlik güçlerine teslim ol." dedi.

Oğlu Faruk için oturma eylemini sürdüren anne Rahime Taşçı ise 8 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Sonuna kadar eylemi sürdüreceğini dile getiren Taşçı, "3 senedir burada eylem yapıyorum. Oğlum yaşıyor mu, yaşamıyor mu bilmiyorum. 9 senedir gözüm kapıda bekliyorum. Oğlum korkma gel, güvenlik güçlerimize teslim ol." ifadelerini kullandı.

Etiketler : HDP DİYARBAKIR ANNELERİ HDP PKK
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