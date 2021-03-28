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28 Mart 2021 Pazar 17:15:00 - Güncelleme:28 Mart 2021 Pazar 17:15:00

Diyarbakır annelerinden Çiftçi: Yeter oğlum gel devletine teslim ol

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Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 573'üncü gününde sürüyor.

6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, çocuğuna kavuşana kadar evlat nöbetini sürdüreceğini söyledi.

Büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği için terör örgütü PKK mensuplarınca köyden kaçırılarak katledildiğini anlatan Çiftçi, "Evladımı HDP ve PKK'dan istiyorum. Evladımı getirip bana versinler. Bu acıyı içimize düşürdüler. Yeter artık, bu acılara dayanamıyoruz. Biz anneyiz." dedi.

Oğluna seslenen Çiftçi," Yeter oğlum gel devletine teslim ol." ifadesini kullandı.

Ağrı'dan 6 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için gelerek, küçük çocuğuyla oturma eylemini sürdüren anne Süheyla Demir ise kızı için evlat nöbetini sürdürmekte kararlı olduğunu aktardı.

"Anneler ağlamasın artık. Birlik olup çocuklarımızı o hainlerin elinden alalım. Yıllardır anneler ağlıyor. Evlatlar annelerinden ayrı, anneler de evlatlarından ayrı. Artık yeter gözyaşı dökülmesin. Kızımın yolunu gözlüyorum. Kızım gel, devletin şefkatli kollarına teslim ol." diyen Demir, çocuğunu almadan gitmeyeceğini dile getirdi.

Etiketler : diyarbakır anneleri sami çiftçi hdp pkk kaçırılan çocuklar
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