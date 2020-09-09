09 Eylül 2020 Çarşamba 08:12:00 - Güncelleme:09 Eylül 2020 Çarşamba 08:12:00
Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuşacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerden birinin daha yarın evladına kavuşacağını söyledi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır annelerinin tarih yazdığını belirterek, "16'ncı kavuşma, inşallah yarın gerçekleşecek. Çalışıyoruz, devamı da gelecek." ifadelerini kullandı.
- FETÖ'nün "izdivaç imamı" Ankara'da yakalandı
- İbrahim Kalın: Sorumluları hesap vermeli!
- İdlib'te rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu
- Bakan Selçuk: Yurt dışındaki 34 bin vatandaşımızla temas kurduk
- Adıyaman'da 81 eve karantina kararı
- Bakan Pakdemirli: Hatay'daki orman yangın kontrol altına alındı