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01 Ocak 2023 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:01 Ocak 2023 Pazar 16:00:00

Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlatları için nöbette

Kaynak: AA

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Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1217'nci gününde devam ediyor.

8 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek, oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, büyük oğlu, 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütü PKK mensuplarınca köyden kaçırılarak katledildiğini belirtti.

İki evladının da acısını yaşadığını dile getiren Çiftçi, "Yeni bir yıla, 2023'e girdik. Allah'ın izni, devletimizin gücüyle bütün anneler ve babalar evlatlarına kavuşacak. Hep birlikte evlatlarımıza kavuşacağız. Evlatlarımızı alıp gideceğiz. Evlatlarımıza kavuşmadan buradan gitmeyeceğiz." dedi.

Çiftçi, oğlu Rojhat'a güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

8 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Nupeldan için eylemini sürdüren baba Ali Şahin de kızına kavuşmak istediğini belirtti.

Kızının güvenlik güçlerine teslim olmasını istediğini dile getiren Şahin, "2023 yılına girdik. Çocuklarımız gelene kadar burada kalacağız. İnşallah teslim olurlar ve bütün çocuklar gelir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : diyarbakır anneleri evlat nöbeti oturma eylemi hdp
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