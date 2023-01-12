Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1228'inci gününde devam ediyor.

Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, evladına kavuşmadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

Eylemlerine kararlıkla devam edeceklerini dile getiren Üçdağ, "Geri adım atmayacağız. Çocuğumu çok özledim. Çocuğum her zaman aklımda. Keşke oğlum yanımda olsaydı. Çocuklarımızı onlardan almadan gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Üçdağ, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle evlat nöbetine devam eden baba Necmettin Biçer de evladına 6 yıldır hasret olduğunu belirtti.

Biçer, "Eylemimizi sürdürmekte kararlıyız. Nasıl çocuklarımızı kaçırmışlarsa aynı şekilde geri getirsinler. Kızım beni duyuyorsan gel, güvenlik güçlerine teslim ol." dedi.