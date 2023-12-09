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09 Aralık 2023 Cumartesi 12:15:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 12:15:00

Diyanet "Kudüs Biyografisi" hazırlıyor

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hazırlıklarına 6 ay önce başladıkları "Kudüs Biyografisi" projesinin, İslam'ın ilk kıblesi, insanlığın kadim şehri Kudüs ile ilgili geçmişe ışık tutacağını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, proje tamamlandığında yayın hayatına kazandırmayı planladıklarını belirtti.

Orta Doğu'da yaşanan problemleri anlayabilmek ve bunlara çözüm üretebilmek amacıyla genelde modern Filistin, özelde ise Kudüs tarihine yönelik çok sayıda çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Bugün Kudüs, araştırmacılarca gün yüzüne çıkarılacak geniş bir arşiv belgesi ışığında geçmiş mirasının aydınlatılmasını beklemektedir. Bu gaye ile başlattığımız 'Kudüs Biyografisi' projesi İslam'ın ilk kıblesi, insanlığın kadim şehri Kudüs ile ilgili geçmişe ışık tutacak, Kudüs hakkında bundan sonra yapılacak çalışmalara da içerik ve yöntem olarak katkıda bulunacak, İslam tarihi geleneği içerisinde Kudüs tarihini çeşitli yönleriyle ele alacak ve yayınlandığında literatürümüze kazandırılan en kapsamlı eserlerden biri olacaktır inşallah."

Kudüs'ü konuşmanın, sadece bir şehri konuşmak olmadığını, aynı zamanda insanlığın geleceğini, dünya barışını ve İslam ümmetinin izzetini konuşmak anlamına geldiğini aktaran Erbaş, projenin, İslam alemi ve dünya kamuoyunun Kudüs konusundaki farkındalığını artırmasına vesile olmasını temenni etti.

Etiketler : ali erbaş orta doğu kudüs biyografi
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