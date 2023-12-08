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08 Aralık 2023 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 13:00:00

Diyanet İşleri Başkanlığının cuma ve bayram hutbeleri 8 dilde e-Devlet'te

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma ve bayram hutbelerine, 8 dil seçeneğiyle e-Devlet Kapısı'ndan ulaşabileceğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Başkanlığın cuma ve bayram hutbelerinin 8 dil seçeneği ile artık e-Devlet Kapısı'nda yer alacağını belirtti.

Ali Erbaş, "Vatandaşlarımız, 'http://diyanet.gov.tr' web sitemizde olduğu gibi e-Devlet Kapısı'ndan da hutbelerimize ulaşabilecekler. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Etiketler : diyanet işleri başkanlığı ali erbaş hutbe edevlet
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