Diyanet İşleri Başkanlığının cuma ve bayram hutbeleri 8 dilde e-Devlet'te
Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma ve bayram hutbelerine, 8 dil seçeneğiyle e-Devlet Kapısı'ndan ulaşabileceğini bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Başkanlığın cuma ve bayram hutbelerinin 8 dil seçeneği ile artık e-Devlet Kapısı'nda yer alacağını belirtti.
Ali Erbaş, "Vatandaşlarımız, 'http://diyanet.gov.tr' web sitemizde olduğu gibi e-Devlet Kapısı'ndan da hutbelerimize ulaşabilecekler. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
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- Diyanet İşleri Başkanlığının cuma ve bayram hutbeleri 8 dilde e-Devlet'te