"Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış" Başkan Erdoğan: Onları siyasi mevta haline getireceğiz
Başkan Erdoğan, "Şu anda muhalefet ne diyor, gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Sultanahmet Camii İstanbul'un en önemli sembolüdür. İstanbul'un merkezindeki bu bölgeyi korumamız gerekiyor
Ata yadigarı eserleri korumak, kollamak, yaşatmak bizim en başta gelen görevimizdir
Şu anda muhalefet ne diyor, gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz.
(Sultanahmet Camisi) Bu emaneti inşallah daha asırlar boyunca yaşayacak şekilde yeni nesillere bırakacak bir restorasyon gerçekleştirdik
Ayrıntılar geliyor...
- Kahramanmaraş'ta tamamlanan köy tipi afet evleri hak sahiplerine teslim edilecek
- Dezenformasyon Bülteni'nin 63. sayısı yayımlandı
- "Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış" Başkan Erdoğan: Onları siyasi mevta haline getireceğiz
- Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti
- Baykar Konteyner Kent'te bayramlaşma
- "14 Mayıs'tan sonra Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye yüzyılı başlamış olacak"