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"Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış" Başkan Erdoğan: Onları siyasi mevta haline getireceğiz
21 Nisan 2023 Cuma 14:28:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 14:28:00

"Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış" Başkan Erdoğan: Onları siyasi mevta haline getireceğiz

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Başkan Erdoğan, "Şu anda muhalefet ne diyor, gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Sultanahmet Camii İstanbul'un en önemli sembolüdür. İstanbul'un merkezindeki bu bölgeyi korumamız gerekiyor

Ata yadigarı eserleri korumak, kollamak, yaşatmak bizim en başta gelen görevimizdir

Şu anda muhalefet ne diyor, gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz.

(Sultanahmet Camisi) Bu emaneti inşallah daha asırlar boyunca yaşayacak şekilde yeni nesillere bırakacak bir restorasyon gerçekleştirdik

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan sultanahmet camii restorasyon açılış
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