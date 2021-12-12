VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Diyanet'ten T.C. iddialarına yalanlama
Son 24 saatte 17 bin 956 yeni vaka
Yüzbinlerce öğretmeni ilgilendiriyor! Bakan Özer tarih verdi
"Milli Teknoloji Hamlesi gençlerimizin azmiyle aleve dönüşüyor"
Hamas Hareketi mensubu 4 kişi silahlı saldırıda öldü
Kripto paralar piyasada
Formula 1 şampiyonu belli oldu
2022 yılı bütçe maratonu tamamlanacak
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kadir İnanır'dan haber var
Ünlü ressam evinde ölü bulundu
Mardin'de petrol keşfi coşkusu!
Bütçe görüşmelerinde Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar
Bakan tarih verdi! 7 hat hizmete giriyor
CHP'li İBB yıkmaya devam ediyor!
İkinci defa koparılınca dayağı yedi: Bayrak ve sancak bizim kırmızı çizgimiz
Türkiye'de de görüldü! Omicron'un ana semptomu belli oldu
CHP'li İBB'de PKK şoku!
Kar geliyor
İsveç'ten PKK/PYD'ye skandal destek!
Rumlar doğal gaz krizini tırmandırıyor
Ay Görevi çalışmaları sürüyor
Yarışma programında yer alacak
Hafıza kaybı yaşamış
12 Aralık 2021 Pazar 19:48:00 - Güncelleme:12 Aralık 2021 Pazar 19:48:00

Diyanet İşleri Başkanlığından T.C. iddialarına yalanlama

Kaynak: AA

ABONE OL

Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerin girişinde yer alan tabelalarda TC ibaresinin kaldırıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı yazılı açıklamada, bir gazetede yer alan haberde, camilerin girişindeki tabelalarda TC ibaresinin kaldırıldığına dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

Cami tabelalarının nasıl olacağı hususunun Başkanlığın Tanıtım Yönergesi ve ekleri ile belirlendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Tüm Bakanlıklar ve kurumlarda logoların ve tabelaların belli bir standartta hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı da 18 Ekim 2021'de yeni bir yönerge çıkarmıştır. Bu yönergede cami tabelalarında logo ve renk değişimi dışında yer alan yazılı bölümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Habere konu bazı camilerde önceden TC ibaresinin yer alması, mahalli görevlilerin kendiliğinden yaptığı bir işlem olup kurumun önceki yönergesinde de bu ibare yer almamaktadır. Başkanlığımız merkezi ve taşra teşkilatı temsilcilikleri olan il ve ilçe müftülüklerimizin tamamında TC ifadesi kullanılmaktadır. Burada bir kasıt aranması yersizdir."

Etiketler : diyanet işleri başkanlığı cami tabela tc
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
'Kripto'dan Ferrari çıktı

'Kripto'dan Ferrari çıktı
7 ay sonra yeniden ‘Güz Gülleri'

7 ay sonra yeniden ‘Güz Gülleri'
NFT dünyasına giriyor

NFT dünyasına giriyor
Hayranlarını heyecanlandırdı

Hayranlarını heyecanlandırdı
Gülşen bizim kraliçemiz

Gülşen bizim kraliçemiz
En baba acı

En baba acı
Zirveye oturdu

Zirveye oturdu
Karım çok yetenekli

Karım çok yetenekli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER