Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Heybeliada' açıklaması: Pandemi hastanesi olması durumunda iade etmeye hazırız

Diyanet İşler Başkanlı"ğından yapılan açıklamada, "Heybeliada'da tahsis edilen alan pandemi hastanesi değil. Yeniden bir pandemi hastanesinin planlanması halinde mevcut olan araziyi de iade etmeye hazırız." ifadelerine yer verildi.



Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Salgınla mücadele kapsamında Heybeliada'ya yeniden bir Pandemi Hastanesi inşası planlanması halinde, söz konusu araziyi de Başkanlığımız iade etmeye ve süreçle ilgili gerekli desteği vermeye hazırdır. Söz konusu alanların Başkanlığımıza bağışlanması söz konusu değildir. İlgili mevzuat doğrultusunda, kamuya ait araziler kamu kurumlarına nasıl tahsis ediliyorsa, Heybeliada'daki alanlar da Başkanlığımıza aynı usullerle tahsis edilmiştir." denildi.