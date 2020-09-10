Diyanet'ten Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

10 Eylül 2020 Perşembe 11:54:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 12:13:00
Diyanet İşleri Başkanlığı, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu
Kaynak: AA
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Gelen son dakika haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili açıklamaları nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili açıklamaları nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.
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