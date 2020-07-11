  • BIST
    114809
  • Dolar
    6,8627
  • Euro
    7,7740
  • Altın
    396,9590
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha toprağa verildi
İtalya'dan "Srebrenitsa soykırımı" açıklaması
Ve beklenen haber geldi... Ayasofya'nın ibadete açılması Rumları rahatsız etti!
Sokak ortasında önce sevgilisini sonra kendini vurdu
Karaman'da 'Ayasofya Camii' için şükür duası yapıldı
Bakan Karaismailoğlu: Yılların sorunları bir bir bitiyor
Bakanlıktan engelli yolcu taşımaları ile ilgili açıklama
Ayasofya'ya ibadet yolu açılmasına büyük ilgi
Reşit olamayan çocukları taciz eden Fransız yakalandı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
Kayseri'de, 'sarıkız' cinsi örümcek tedirginliği
"Teslim olun' çağrısına ateşle karşılık verdiler"
2. El araçlar için kritik karar!
Kovid-19 hastası Türk vatandaşları ambulans uçakla yurt dışından getirildi
Ayasofya nın önünde namaz kılındı
Dikkat çeken Ayasofya yazısı: Sebebi sadece biziz!
Başkan Erdoğan'a sunuldu... Ayasofya'da ilk namaz böyle kılınacak
Çeyrek asır geçse de Srebrenitsa Katliamı unutulmadı
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 720 bini geçti
Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Tatilciler çadırı tercih etti, sahiller çadır kente döndü
Süper Lig'de 'Antalya derbisi' heyecanı
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden 'Ayasofya' açıklaması
11 Temmuz 2020 Cumartesi 13:57:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:03:00

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Ayasofya' açıklaması

ABONE OL

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya'nın ibadete açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, 'Cami, kürsü dersleri ile zenginleştirmeye çalışacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak şimdiden çalışmalara başladık.' şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli programlar için geldiği Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Karaman'ı ziyaret etti.

Erbaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ayasofya'nın ibadete açılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Erbaş, "Bizim gençliğimiz 'Zincirler kırılacak. Ayasofya açılacak' sloganlarını söyleyerek geçti. Sadece Türkiye için değil tüm İslam dünyası için büyük bir anlamı olan, sembolik bir anlamı olan camidir Ayasofya. 86 yıllık bir hasretten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük bir gayreti ile bütün İslam dünyasına, sadece İslam dünyasına değil, bütün insanlık için önemli bir değerdir, önemli bir mabettir." diye konuştu.

''İÇİNDE BİR MEKTEP BİR MEDRESE OLSUN''

Caminin, 1500 yılı aşkın tarihi geçmişi olduğunu hatırlatan Erbaş, "Dolayısıyla ben bütün insanlığın esasında içinde ibadet edilebilen bir mabede dönüştürülmüş olmasının, aslına rücu ettirilmiş olmasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah cemaati bol olsun. Ziyaretçisi bol olsun. İçinde sadece ibadet etmekle kalınmasın ve bir mektep bir medrese olsun." değerlendirmesini yaptı.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gayret içerisinde olduklarını da belirterek "Cami, kürsü dersleri ile zenginleştirmeye çalışacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak şimdiden çalışmalara başladık. İçinde mektep olan, içinde bütün insanlığa hizmet edebilecek faaliyetlerin yapılabildiği bir cami olarak inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlemiş olduğu 24 Temmuz tarihinde ilk cuma namazını kılarak inşallah hizmete açmış olacağız." ifadelerini kullandı.

"24 TEMMUZ'A KADAR TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ"

İbadete hazırlama sürecinde camiyi ziyaret edeceklerini belirten Erbaş, "Neler gerektiği konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalar var. Bundan sonra da eksikleri ne ise onları tamamlayacağız. Bunu 24 Temmuz'a kadar tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER