VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MİT ve Emniyet'ten İsrail casuslarına operasyon
İsrail'in 182 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 91'e çıktı
Bakan Işıkhan'dan Açık İş İstatistikleri Araştırması'na ilişkin açıklama
Ticaret Bakanlığı "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni yayımladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kadir Gecesi'ni yeniden dirilişimize milat kılmalıyız
İsrail, Gazze'ye yönelik insani yardımların artırılmasını kabul etti
05 Nisan 2024 Cuma 11:45:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 11:45:00

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kadir Gecesi'ni yeniden dirilişimize milat kılmalıyız

Kaynak: AA

ABONE OL

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, "Dünyanın geçici heveslerinden ve sonu gelmez emellerinden arınarak bu geceyi Kur'an'ın rehberliğinde yeniden dirilişimize milat kılmalıyız." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, Kadir Gecesi'ne kavuşmanın ve onun feyzinden, bereketinden istifade edecek olmanın sevinç ve huzurunun yaşandığını belirterek, kıymetli geceye ulaştıran Allah'a şükretti.

Bu gecenin her bir anının birçok hayırla dolu olduğuna işaret eden Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin Cebrail aracılığıyla Hazreti Muhammed'e bu müstesna zaman diliminde indirilmeye başlandığını anımsattı.

Allah'ın, bu gecenin değer ve önemini "Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur." ayetleriyle haber verdiğini belirten Erbaş, Allah'ın sonsuz merhametinin tecellisi olarak Kur'an-ı Kerim'in, tüm insanlık için bir öğüt ve hidayet rehberi, ona yönelen gönüller için şifa ve huzur kaynağı olduğunu bildirdi.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Kur'an'ın nüzulüyle bereketlenen Kadir Gecesi, yüce kitabımızla irtibatımızı pekiştirmek için değerli bir fırsattır. Dolayısıyla bu gece kapsamlı bir tefekkürle, bütün benliğimizle Kur'an'a yönelmeliyiz. Kur'an'ın emir ve yasakları karşısındaki hassasiyetimizi, uyarı ve ikazlarına karşı duyarlılığımızı bir kez daha gözden geçirmeliyiz. Kur'an'ın getirdiği ve öğrettiği ilkeleri, adaleti, ihsanı, merhameti, ahde vefayı ve hayatı anlamlı kılan bütün değerleri hayatımızda ne kadar temsil edebildiğimizin muhasebesini yapmalıyız. Dünyanın geçici heveslerinden ve sonu gelmez emellerinden arınarak bu geceyi Kur'an'ın rehberliğinde yeniden dirilişimize milat kılmalıyız."

Kadir Gecesi'nin, aynı zamanda bir dua ve istiğfar gecesi olduğunu vurgulayan Erbaş, "Dolayısıyla meleklerin her bir iş için fecre kadar yeryüzüne inerek Allah'a iman eden ve istikamet üzere bir hayat yaşayan müminleri cennetle müjdeleyeceği bu gece, bol bol dua ve istiğfarda bulunmalıyız." ifadesini kullandı.

Türk milleti ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik eden Erbaş, Allah'tan bu gece yapılan dua ile yakarışların, Müslümanların vahdetine ve insanlığın selametine vesile olmasını diledi.

Etiketler : diyanet işleri başkanı ali erbaş kadir gecesi
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var
Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı

Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor

'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor
Kalpleri fethetti

Kalpleri fethetti
Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak

Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak
Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Esra Balamir takı için evlenmek istermiş
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX