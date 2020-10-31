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31 Ekim 2020 Cumartesi 12:50:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 12:50:00

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İzmir'de 3 Kur'an Kursunun kapısı vatandaşlara açıldı

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Diyanet işleri Başkanı Erbaş İzmir'deki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, 3 Kur'an Kursunun kapılarının vatandaşlara açık olduğunu duyurdu.

Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,” İzmir’de geniş yatak kapasitesine sahip 3 Kur’an Kursumuzun kapıları, deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açıktır” dedi.

Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İzmir depreminden etkilenen vatandaşlar için üç kur’an kursunun kullanıma açıldığını duyurdu. Erbaş konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

"İzmir’de geniş yatak kapasitesine sahip 3 Kur’an Kursumuzun kapıları deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açıktır. İhtiyaç olması halinde tüm kurslarımızı da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız İnşallah."

Vatandaşların kullanımına açılan Kur’an Kursları şu şekilde;

"İzmir Karabağlar’da bulunan 85 yatak kapasiteli Şüheda Kız Kur’an Kursu, İzmir Buca’da bulunan 90 yatak kapasiteli Ayyıldız Erkek Kur’an Kursu, İzmir Karabağlar’da bulunan 250 yatak kapasiteli Kestanepazarı Erkek Kur’an Kursu .”
Etiketler : İzmir İzmir deprem Diyanet Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş İzmir kuran kursu İzmir depremi
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