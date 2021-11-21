VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
"Helallik 2023'te sandıkta verilecek"
Ölümüyle ilgili gözaltındaki aile yakınlarının işlemleri sürüyor
Gösterilerinin 3. yılında şiddet olayları yaşandı
"Çocuklarımıza çok yönlü bir perspektifi kazandırmak zorundayız"
"İnovasyon ve teknoloji geliştirmeye daha fazla yatırım yapıyoruz"
İdlib sınırındaki hudut karakolunu ziyaret etti
Yoğun bakıma kaldırıldı
Türkali-2 kuyusu testlerinde rekor seviye
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı açıklaması
Libya açıklarında en az 75 göçmen boğularak öldü
Partililere seslendi: Dimdik ayaktayız
Son 24 saatte 23 bin 347 yeni vaka
Diyarbakır anneleri yağmur altında evlat nöbetini sürdürdü
İsrail sadece 2021'de bin 149 Filistinli çocuğu gözaltına aldı
Göğe bakarak geldi kızımız
Hülya eşimden özür diledi
Davasından vazgeçti
Spotify'a 'Şarkı Sözü' özelliği geldi
Fabrikanın 'yükü'nü taşıyorlar
Pandeminin kitabını yazdı
Özel çocuk bir ilki başardı
Can dosta kanser tedavisi
Gladyatörler şehrine kadın eli değdi
21 Kasım 2021 Pazar 01:27:00 - Güncelleme:21 Kasım 2021 Pazar 01:27:00

Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: Dürüstlüğe ve samimiyete davet ediyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın açıklamalarıyla ilgili, "Yunanistan'ı aklıselime, dürüstlüğe ve samimiyete davet ediyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 19 Kasım'daki Türkiye ile ilgili açıklamalarına ilişkin, "Bir yandan diyalog derken, diğer yandan her gün Türkiye hakkında hasmane ve tahrikkar açıklamalar yapan Yunanistan'ı aklıselime, dürüstlüğe ve samimiyete davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Bilgiç, Dendias'ın Türkiye'ye ilişkin açıklamaları hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Türkiye'nin bölgesinde ve yakın çevresinde barış ve istikrarın sağlanmasında oynadığı kilit rolü bir türlü hazmedemeyen Yunanistan'ın Türkiye ile her konuda rekabete girmeye çalışması, iş birliği yerine gerginliği tercih etmesi ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratmaya çalışmasının beyhude çabalar olduğunu vurgulayan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Bir yandan diyalog derken, diğer yandan her gün Türkiye hakkında hasmane ve tahrikkar açıklamalar yapan Yunanistan'ı aklıselime, dürüstlüğe ve samimiyete davet ediyoruz."

Etiketler : dışişleri bakanlığı tanju bilgiç nikos dendias
Doğada olmak bize çok iyi geldi

Doğada olmak bize çok iyi geldi
Politikacı olmak istiyordum

Politikacı olmak istiyordum
Sahne benim vitrinim

Sahne benim vitrinim
Yıllar sonra gelen itiraf

Yıllar sonra gelen itiraf
‘Yazık'a Erol Evgin yorumu

‘Yazık'a Erol Evgin yorumu
Aşka geldi

Aşka geldi
Fikret Ali'nin hediyeleri

Fikret Ali'nin hediyeleri
Çocuklarımı Türk adetlerine göre yetiştiriyorum

Çocuklarımı Türk adetlerine göre yetiştiriyorum
Akvaryum keyfi

Akvaryum keyfi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER