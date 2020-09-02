Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan Hükümet Sözcüsü'nün, Die Welt'te Türkiye hakkında yayımlanan habere ilişkin ifadelerine karşılık olarak "haber tamamen hayal mahsulüdür" cevabını verdi.
Bugün Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda ülkemize atfen yayınlanan haber tamamen hayal mahsulüdür.
Yunanistan Hükümet Sözcüsü’nün bu hayal ürünü habere dayanarak ülkemize yönelik ithamlarda bulunması da, bu ülkenin Doğu Akdeniz’de gerçeklikten kopuk, uluslararası teamül ve hukukla bağdaşmayan, provokatif politikasının yeni bir tezahürüdür.
Yunan makamları bu gibi asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir."
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