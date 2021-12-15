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15 Aralık 2021 Çarşamba 22:56:00 - Güncelleme:15 Aralık 2021 Çarşamba 23:34:00

Dışişleri'nden Yunanistan'a 'casusluk' tepkisi

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanlığı, Rodos Başkonsolosluğu görevli personelin sözde casusluk suçlamasıyla 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmasını kınadı. Açıklamada "Yunan iç hukukunda ve uluslararası hukukta gereken tüm adımlar atılmaya devam edilecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Rodos Başkonsolosluğunda görevli sözleşmeli sekreterin sözde casusluk suçlamasıyla yargılanması hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sözleşmeli Sekreterimizin Rodos'ta, Onikiadalar Karma Yeminli Jüri Halk Mahkemesi'nde 13 Aralık 2021 tarihinden bu yana üç gündür devam eden duruşması neticesinde, sözde casusluk suçlamasıyla 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmasını kınıyoruz" denildi.

"ULUSLARARASI HUKUKTA GEREKEN TÜM ADIMLAR ATILACAK"

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının devamı şu şekilde:

"Sözleşmeli Sekreterimizin 18 Aralık 2020 tarihinde tutuklanmasıyla birlikte, Yunan basınında, kamuoyunu ve adaleti baskı altına almaya matuf temelsiz haber ve değerlendirmelerin yayınlandığı görülmüştür.

Üç gündür Rodos'ta devam eden duruşmada, uluslararası hukuk ve devletler özel hukuku dahil, hukukun tüm temel ilkeleri ayaklar altına alınmış; yapılan usul ihlalleriyle savunma hakkı dahi ihlal edilmiş; savcı ve mahkeme heyeti önyargılı bir tutumla hareket etmişlerdir.

Mahkeme kararının daha açıklanmadan Yunan basınında yer bulması da yürütülen sürecin usulsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Personelimizin haklarının korunması amacıyla, Yunan iç hukukunda ve uluslararası hukukta gereken tüm adımlar atılmaya devam edilecektir."

NE OLMUŞTU?

Rodos'taki Onikiadalar Karma Yeminli Jüri Halk Mahkemesi, Türkiye'nin Rodos Başkonsolosluğunda sözleşmeli sekreter olarak görev yapan Sebahattin Bayram için casusluk yaptığı iddiasıyla hapis cezası kararı aldı.

Yunan basınında yer alan bilgiye göre, 36 yaşındaki Bayram için 5 yıl ağır hapis cezası verildi.

Karar oy birliğiyle alınırken, Bayram'ın Yunan devleti aleyhinde casusluk yaptığı ileri sürüldü.

Etiketler : dışişleri bakanlığı başkonsolosluğu casusluk yunan
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