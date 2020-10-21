Dışişleri'nden, Yemen'de Türk Kızılay yetkilisine yönelik silahlı saldırı hakkında açıklama
Kaynak: AA
Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Yemen'in Aden şehrinde görev yapan Türk Kızılay yetkilisi Ali Can Budak'a gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yemen'in Aden şehrinde görev yapan Türk Kızılay yetkilisi Ali Can Budak’a gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz.
Günümüzün en ciddi insani krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunan dost ve kardeş Yemen halkının acılarının hafifletilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla özveriyle çalışan Türk Kızılay personeline karşı gerçekleştirilen bu hain saldırının faillerinin biran önce yakalanarak, adalet önüne çıkartılmasını bekliyoruz.
Bu elim hadiseden ötürü Ali Can Budak’a acil şifalar, tüm Türk Kızılay camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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