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16 Mayıs 2023 Salı 19:19:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 19:19:00

Dışişleri'nden Uluslararası Gözlem Misyonu'nun seçimlere ilişkin ön bulgularına eleştiri

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Gözlem Misyonu'nun 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin ön bulgularına ilişkin açıklamasında, "Raporda seçim sürecinin dışına çıkan, bağımsız ve tarafsız gözlem ilkeleriyle bağdaşmayan siyasi içerikli ve itham edici bazı ifadeler üzüntüyle karşılanmıştır" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi (AK) ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çerçevesindeki yükümlülükleri uyarınca anılan kuruluşlara, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimleri izlemek üzere davette bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, bu kuruluşların yanı sıra talepleri üzerine Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİ PA), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sekretaryası, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRK PA) ve Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nden uluslararası gözlem heyetleri görevlendirildiği ifade edildi.

Bu çerçevede, 14 Mayıs'taki seçimleri toplam 489 uluslararası seçim gözlemcisi izlediğine işaret edilen açıklamada, "Söz konusu gözlem misyonlarının faaliyetlerini layıkınca yürütebilmeleri için makamlarımız tarafından her türlü işbirliği sağlanmıştır. Seçimlerin, serbest demokratik seçim standartlarına uygun olarak ve AGİT ile AK coğrafyasında örnek gösterilecek bir katılımla gerçekleştirilmiş olduğu söz konusu heyetlerin raporlarına da yansımıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası gözlemcilerin Türkiye'deki seçimlerin sandık güvenliğinin sağlandığı, şeffaf, serbest, çoğulcu, adil ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştiğini çeşitli açıklamalarıyla teyit ettiğinin altı çizildi.

"RAPORDA SEÇİM SÜRECİNİN DIŞINA ÇIKAN BAZI İFADELER ÜZÜNTÜYLE KARŞILANMIŞTIR"

Seçimlerden sonra AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) Seçim Gözlem Misyonu (EOM) ile AGİTPA ve AKPM gözlemcilerinin oluşturduğu Uluslararası Gözlem Misyonunun (UGM) da seçim sürecine dair tespitlerin yer aldığı "İlk Bulgular ve Sonuçlar Raporu"nu açıkladığı ve basın toplantısı düzenlediği dile getirilen açıklamada, şöyle denildi:

"Raporda seçim sürecinin dışına çıkan, bağımsız ve tarafsız gözlem ilkeleriyle bağdaşmayan siyasi içerikli ve itham edici bazı ifadeler üzüntüyle karşılanmıştır. Siyasi analizlerin ve tarafgir yorumların AGİT seçim gözlem misyonlarının güvenilirliğine zarar vereceği unutulmamalıdır."

Etiketler : Seçim 2023 Dışişleri Bakanlığı Rapor
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