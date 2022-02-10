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10 Şubat 2022 Perşembe 18:31:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 18:31:00

Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırılarına kınama

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu ile Barawe ve Bosaso şehirlerinde düzenlenen terör saldırılarını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu ile Barawe ve Bosaso şehirlerinde düzenlenen terör saldırılarına tepki gösterdi.

"BU MENFUR TERÖR SALDIRILARINI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Somali'nin Barawe, Bosaso ve Mogadişu şehirlerinde, 9 ve 10 Şubat'ta düzenlenen üç ayrı bombalı saldırıda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 25'ten fazla yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur terör saldırılarını şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz.

Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya devam edecektir."

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Somali Terör Saldırısı Somali'
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