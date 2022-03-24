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Dışişleri'nden Somali'de düzenlenen terör saldırısına kınama
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24 Mart 2022 Perşembe 00:09:00 - Güncelleme:24 Mart 2022 Perşembe 00:10:00

Dışişleri'nden Somali'de düzenlenen terör saldırısına kınama

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Mogadişu havalimanının da yer aldığı güvenli bölgede düzenlenen terör saldırısında 7 güvenlik gücü personelinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu menfur terör saldırısını kuvvetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ve halkına içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde Somali hükümeti ve halkının yanında durmaya kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Somali Mogadişu havalimanı
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