Türkiye'den Rusya'ya Ukrayna çağrısı

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24 Şubat 2022 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:24 Şubat 2022 Perşembe 15:35:00

Dışişleri'nden Rusya'ya Ukrayna çağrısı: Haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurun

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı: "Rusya Federasyonu'nu (Ukrayna'ya yönelik) haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak Rusya Federasyonu'nu bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu saldırının Minsk mutabakatlarını ortadan kaldırmanın ötesinde, uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğu, bölgenin ve dünyanın güvenliğine ciddi tehdit teşkil ettiğini belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Ülkelerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerine saygı duyulması gerektiğine inanan Türkiye, sınırların silah yoluyla değiştirilmesine karşıdır. Rusya Federasyonu'nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecektir."

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı RUSYA UKRYNA
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